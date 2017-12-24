Tek başına şirket gibi!

Magazin - 25.12.2017 06:00

2017, Gülşen için bereketli geçti. Konserden konsere koşup, yazdığı şarkılarla paraya para demedi. Gülşen 2017’de toplam 120 konser verdi. Her birinden 130 bin lira kazandı. Telif ve dijital ortamdaki ‘tık’lanmalardan 3 milyon lira aldı. Pop yıldızlarına tanesi 100 bin liradan 10 şarkı sattı. Yılı 18 milyon 600 bin lira kazançla kapattı. Gülşen, 2018’in ilk üç ayı için şimdiden 12 konser anlaşması yaptı.