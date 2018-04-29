Tehlikeli Karım dizisinin finalinde neler olacak?

Show TV’nin Pazar akşamları izleyici ile buluşan dizisi Tehlikeli Karım’ın final bölümü ikinci tanıtımı yayınlandı.

TV Dünyası - 29.04.2018 14:47
Tehlikeli Karım dizisinin finalinde neler olacak?
Yapımcılığını MF Yapım’ın, uygulayıcı yapımcılığını ise Şelale Baskıcı’nın gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak’ın oturduğu, senaryosunu Nalan Merter Savaş ve Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı Tehlikeli Karım’ın başrollerini; Gonca Vuslateri, Seçkin Özdemir ve Mustafa Üstündağ, Bige Önal paylaşırken, kadroda Erdem Akakçe, Ceren Soylu, Fatih Dönmez, Nilay Erdönmez, Bihter Dinçel, Hakan Atalay ve Emine Şans Umar da yer aldı.

Tehlikeli Karım’ın bu akşam ekrana gelecek final bölümünde boşanma kağıdını Derin’e vererek beş milyonla beraber özgürlüğe doğru yelken açan Alper; soluğu tabii ki Seda’nın evinde alır. Ancak bu sefer akıllanmıştır; paradan söz etmez. Derin’in ondan ayrılmayı kabul etmeyeceğini düşünürken genç kadın bir kere daha Alper’i şaşırtır. İstediği tek bir şey vardır, birbirlerine son kez en sevdikleri yemeği pişireceklerdir. Bu vedaya Seda da davet edilir.

Alper’i zehirlemek isteyen Derin’in yeni planı için Seda’yı kullandığı fragmanda Seda’nın “Sen gerçek bir canavarsın!” sözleri izleyicinin dikkatini çekiyor. Kıvanç, Çınar’ı öldürdüğünü itiraf ederken, yapılan karışımlar ve üçlünün sırasıyla yere yığıldığı gerilim dolu anlar merak uyandırıyor.

İşte Tehlikeli Karım'ın 6. Bölüm Final Fragmanı:



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