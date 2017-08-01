Tatilde de fitness yapılır mı?

“Tatilde de fitness mı yapılır?” demeyin. Uğruna yıl boyu ter döktüğünüz bikini vücudunu, dahası sağlığınızı korumanın yolu tatilde de egzersiz düzenini sürdürmekten geçiyor. İşte yazın hararetiyle motivasyonu kırılanlar, sporu gündem dışı bırakanlar için Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton’ın 9 maddelik fitness’a devam rehberi

Güzellik - 01 Ağustos 2017 10:31

Tatil dönemi fitness ve sağlıklı yaşama en gönülden bağlı olanlarımızın bile iradesini test edebilir. Ancak yaz döneminde fitness’a ara vermek yeniden istediğimiz görünüme sahip olmamızı zorlaştırabilir. Tatil döneminde kilo kaybı ve vücut kompozisyonu hedeflerimizi devam ettirmemizin önemli olduğunu belirten Herbalife Global Fitness Eğitim Direktörü Samantha Clayton “Motivasyonu korumak ve plana bağlı kalmak için küçük ama etkili yöntemler bulmak çok önemlidir”diyor. Clayton’ın tatil boyunca sağlıklı ve hareketli kalmamıza yardımcı olacak temel fitness listesi ise şöyle:



Program hazırlayıp hedef koyun

Tatil dönemi sağlıklı yaşamayı bir yaşam biçimi haline getirenler için bile bir tür irade testine dönüşebilir. Hali hazırda kilo verme ya da vücudunuzu şekillendirme çabasındaysanız kendinize bir fitness programı ve olmazsa olmaz besinler listesi hazırlayıp tatil boyu hedefinizden şaşmayın.



Kalori takip aplikasyonları ile kilonuzu takip edin

Tatilde yediklerimizi fazla kaçırmaya biraz daha meyilli oluruz. Telefonunuza indirdiğiniz bir kalori takip aplikasyonu sayesinde günlük hedefinize daha yakın durabilirsiniz. Unutmayın, kilonuzu tatilde de korumanız önemlidir ve sıkı takipte olmak sizi sağlıksız atıştırmalıklardan uzak tutmaya yardım eder.



Günlük hareket miktarınızı kontrol edin

Her yerde kolaylıkla bulabileceğiniz giyilebilir fitness cihazları sayesinde günlük hareket miktarınızı takip edebilir, reflektörlü kıyafetler yardımıyla karanlıkta da rahatlıkla spor yapabilirsiniz.



Mini esneme bantları ile hızlı egzersiz yapın

Mini esneme bantlarının her yerde bulunabilme, uygun fiyat, kolay taşınabilme gibi avantajları var. Farklı dayanıklılık seviyelerinde ve çeşitli renklerde üretilen bantlarla kalça, omuz ve sırt bölgenizi ısıtmak son derece kolay! Neticede mini esneme bantları yardımıyla evde hızlı bir egzersiz yapmak şahane bir seçenek.



Playlist’inize yeni şarkılar ekleyin

Canlanmaya ve biraz daha ilhama ihtiyacınız olduğunda playlist’e yeni şarkılar eklemek sizi ayağa kaldırabilir. Müzik koşu sırasında hızlandırır, ağırlık kaldırırken size güç verir!



Bir çift kablosuz kulaklık edinin

Klasik kulaklıklar spor sırasında başa bela oluyor. Bir çift kablosuz kulaklığa yatırım yapmayı deneyin, böylelikle kabloları düzenlemek üzere harcadığınız efordan kurtulup egzersize odaklanabilirsiniz.



Foam roller’lar ile evde kendi masajınızı yapın

Pahalı masajlara para dökmenize gerek yok. Foam roller sayesinde evde kendi masajınızı yapabilir, böylece hem esneyip hem tutulan kaslarınızı açabilirsiniz. İsterseniz foam rollerları egzersizlerden önce kaslarınızı esnetmek için de kullanabilirsiniz.



İp atlayın

İp atlama, ısınma ve vücut ısısını yükseltmek üzere eski ama son derece işe yarar bir yöntemdir. 10 dakika boyunca ip atladığınızda artan vücut ısısıyla eklem sıvısı akışkan hale gelerek eklemlerinizin kayganlaşmasınız sağlar. Böylece yaralanmaların da önüne geçmiş olursunuz. İp atlamak özellikle spor salonuna gidecek vakti olmayanlar için harika bir seçenek!



Tok kalmak için atıştırmalık protein barlar tüketin

Tatildeyken özellikle davetlere katılmadan önce yediğiniz protein açısından zengin bir besin sizi gece boyu tok tutarak gereksiz atıştırmalıklardan uzak tutar! Unutmayın, tatilde hedeften şaşmamak için kararlılık şart, bu da ancak akıllı yiyecek seçenekleriyle mümkün!

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