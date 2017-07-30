Tatil için yeni durakları Miami!

Magazin - 31.07.2017 08:00

Deniz Akkaya, yeni sevgilisi tekstilci Gökmen Şeynova ile Yunan Adası Mikonos'ta tatil yapıyor. Posta'nın haberine göre sevgililer, Mikonos'tan döner dönmez Miami'ye tatile gidecek, yakın arkadaşı Güzide Duran'ın evinde kalacak. Güzide Duran, şimdilerde İstanbul'da. Evi de Eylül ayına kadar boş.