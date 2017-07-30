Tatil için yeni durakları Miami!

Deniz Akkaya ve Gökmen Şeynova Mikonos'tan sonra tatil için Miami'ye gidecek.

Magazin - 31.07.2017 08:00
Tatil için yeni durakları Miami!
Deniz Akkaya, yeni sevgilisi tekstilci Gökmen Şeynova ile Yunan Adası Mikonos'ta tatil yapıyor. Posta'nın haberine göre sevgililer, Mikonos'tan döner dönmez Miami'ye tatile gidecek, yakın arkadaşı Güzide Duran'ın evinde kalacak. Güzide Duran, şimdilerde İstanbul'da. Evi de Eylül ayına kadar boş.

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