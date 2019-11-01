Tasarruf etme yöntemleri nelerdir?

ÖNCE BORÇ
Para tasarrufu yapmaya başlamadan önce borçlarınızı ödeyin. Bu şekilde faizlerden kurtularak tasarrufunuzu daha da rahatlaştırabilirsiniz.
HEDEF BELİRLE
Tasarruf yapmak için öncelikle kendinize bir hedef belirleyin. 'Bu tasarrufu neden yapıyorum' sorusunun cevabı sizi tasarrufa teşvik edecektir.
SİGARAYI BIRAKIN
Sadece sigarayı bırakarak ayda ortalama 500, yılda 5000 liradan fazla tasarruf edersiniz. Hem sağlığınız hem de cebiniz için sigarayı bırakın.
EVDE DENETLEME
Evinizin elektriğini, suyunu ve yakıt giderlerini kontrol altında tutun. Gereksiz ışık açmayın, boşa su akıtmayın. Evinizin daha çabuk ısınması için yalıtım yapın.
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01.11.2019 09:58 Yaşam