Tasarruf etme yöntemleri nelerdir?

Para tasarrufu yapmaya başlamadan önce borçlarınızı ödeyin. Bu şekilde faizlerden kurtularak tasarrufunuzu daha da rahatlaştırabilirsiniz.Tasarruf yapmak için öncelikle kendinize bir hedef belirleyin. 'Bu tasarrufu neden yapıyorum' sorusunun cevabı sizi tasarrufa teşvik edecektir.Sadece sigarayı bırakarak ayda ortalama 500, yılda 5000 liradan fazla tasarruf edersiniz. Hem sağlığınız hem de cebiniz için sigarayı bırakın.Evinizin elektriğini, suyunu ve yakıt giderlerini kontrol altında tutun. Gereksiz ışık açmayın, boşa su akıtmayın. Evinizin daha çabuk ısınması için yalıtım yapın.