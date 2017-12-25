'Taş Kafa' takipçilerin tepkisini çekti!

Magazin - 25.12.2017 12:43

Celil Nalçakan sitem etti!

İlker Kaleli polemiği!

Poyraz Karayel dizisinde Taş Kafa rolüyle oldukça beğeni toplayan Cem Cücenoğlu'nun paylaşımı takipçilerinden tepki topladı.Poyraz Karayel dizisinin final vermesinden sonra Şevkat Yerimdar dizisinde rol alan Cem Cücenoğlu'nun yaptığı paylaşım tepkiye yol açtı. Paylaşımında " Kaşeler yatmış. Espriyi anlamayan bazı gerizekalılar için not: Paralar sahtedir, temsilidir." yazınca oyuncuyu seven takipçilerinden tepki aldı.Bazı takipçileri Cücenoğlu'nun yanında olurken büyük çoğunluğu oyuncuyu eleştirdi. Son dönemde Poyraz Karayel Küresel Sermaye ekibi olarak gündemde olan Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Emel Çölgeçen, Ali İl oyuncular yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Son olarak İlker Kaleli'nin takipten çıkarmasıyla son bulunan polemikte sular duruldu.