'Taş Kafa' takipçilerin tepkisini çekti!

Celil Nalçakan sitem etti!
Poyraz Karayel dizisinin final vermesinden sonra Şevkat Yerimdar dizisinde rol alan Cem Cücenoğlu'nun yaptığı paylaşım tepkiye yol açtı. Paylaşımında " Kaşeler yatmış. Espriyi anlamayan bazı gerizekalılar için not: Paralar sahtedir, temsilidir." yazınca oyuncuyu seven takipçilerinden tepki aldı.
İlker Kaleli polemiği!
Cem Cücenoğlu'nun o paylaşımı...
Takipçilerinden tepkiler...
Bazı takipçileri Cücenoğlu'nun yanında olurken büyük çoğunluğu oyuncuyu eleştirdi. Son dönemde Poyraz Karayel Küresel Sermaye ekibi olarak gündemde olan Celil Nalçakan, Cem Cücenoğlu, Emel Çölgeçen, Ali İl oyuncular yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri çekiyor. Son olarak İlker Kaleli'nin takipten çıkarmasıyla son bulunan polemikte sular duruldu.
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