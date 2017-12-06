Tarkan'ın 'baba'lık provası!

Magazin - 07.12.2017 07:00

Pınar Tevetoğlu'nun hamile olduğuna dair çıkan haberleri her defasında yalanlayan Tarkan'ın minik Elif'i severken çekilen bu karesi "Babalık da çok yakışacak" dedirtti.Hayranlarının çocuk sahibi olması için sabırsızlandığı Tarkan, önceki gün babalık provası yaptı. Ünlü sanatçı, eşi Pınar Tevetoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kızı Zeynep Aydınlar Öğüt'ün evine konuk oldu. Tarkan, gece boyunca Zeynep Hanım'ın çocukları Elif ve Memduh Ali'yi kucağından düşürmedi.Zeynep Eröğüt, eşiyle birlikte çocuklarını seven Megastar'ın bu anlarını da Instagram'da paylaştı. Ünlü sanatçının hayranları "Kucağına yakışmış" yorumu yaptı. Bu arada Tarkan'ın yılbaşı planı da belli oldu.Megastar, Kıbrıs'taki bir otelde vereceği konser karşılığında 1 milyon 300 bin TL alarak 2018'e kârlı girecek.Kaynak: takvim.com.tr