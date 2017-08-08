Tarkan'dan eşine yüzük ve cip jesti!

Tarkan'dan eşi Pınar Dilek'e yüzük ve cip jesti geldi.

Magazin - 09 Ağustos 2017 08:00
Tarkan'dan eşine yüzük ve cip jesti!
Tarkan bu yaz verdiği ve vereceği konserler, yeni albümü ‘10’un gelirleri ve Turkcell’den aldığı reklam parasıyla cebine toplam 34 milyon TL koyacak. Tarkan kazandığı bu paralar ile eşi Pınar Dilek'e jestler yapmaya devam ediyor.

Türk popunun sevilen ismi Tarkan, 10 gecce boyunca Harbiye'de konser vermişti. Sahneye çıktığı 10 gecce boyunca, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nu merdivenlerine kadar doldurmuştu. Tarkan'ın bu konserler, önümüzdeki günlerde vereceği konserler, son albümü 10'un gelirleri ve aldığı reklam ücretiyle beraber kazancı 34 milyon TL'ye ulaşacak. Tarkan eşi Pınar Dilek’e 800 bin TL’ye son model siyah bir range rover cip aldı. Kısa bir süre önce de 200 bin TL’lik yüzük hediye etmişti.

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