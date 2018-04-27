Magazin - 27.04.2018 09:59

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Tarkan'dan büyük duyarlılık! Megastar bu kez İstanbul Boğazı'nda balıkçıların oltasına takılan yelkovan kuşları için seferber oldu. Daha önce de bir çok çevre olayı için duyarlılık gösteren ve çalışmalar yapan Tarkan, yelkovan kuşları için de Instagram hesabından bir video yayınladı. Tarkan'ın paylaştığı videonun altına şu not yazıyor:"Yelkovanlar için büyük afet! Nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan yelkovan kuşlarının binlercesi şu günlerde İstanbul Boğaz'nda. Yazık ki yelkovanlar beslenirken oltalara yakalanıyor. Bir kısmını doğasever vatandaşlar kurtarırken, bir kısmı hayatını kaybediyor. Böyle görüntülerin tekrar etmemesi için bu dönemde boğazda balık avlanmamasını diliyoruz."