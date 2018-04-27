Tarkan'dan büyük duyarlılık!

Tarkan, Boğaz'da oltalara takılan yelkovan kuşları için seferber oldu. Megastar Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Magazin - 27.04.2018 09:59
Tarkan'dan büyük duyarlılık!
Tarkan'dan büyük duyarlılık! Megastar bu kez İstanbul Boğazı'nda balıkçıların oltasına takılan yelkovan kuşları için seferber oldu. Daha önce de bir çok çevre olayı için duyarlılık gösteren ve çalışmalar yapan Tarkan, yelkovan kuşları için de Instagram hesabından bir video yayınladı. Tarkan'ın paylaştığı videonun altına şu not yazıyor:

Tarkan ticari zekasını konuşturdu!

Tarkan ticari zekasını konuşturdu!




"Yelkovanlar için büyük afet! Nesli dünya ölçeğinde tehlikede olan yelkovan kuşlarının binlercesi şu günlerde İstanbul Boğaz'nda. Yazık ki yelkovanlar beslenirken oltalara yakalanıyor. Bir kısmını doğasever vatandaşlar kurtarırken, bir kısmı hayatını kaybediyor. Böyle görüntülerin tekrar etmemesi için bu dönemde boğazda balık avlanmamasını diliyoruz."

10 Yıl önce Tarkan ve eşi!

10 Yıl önce Tarkan ve eşi!




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