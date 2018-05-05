Tarkan Vadİstanbul'da!

Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.

Magazin - 05.05.2018 10:36
Tarkan Vadİstanbul'da!
7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle sevenleriyle hasret gideren Megastar, 2018’in ilk İstanbul konserini Vadistanbul’da vermeye hazırlanıyor.


Tarkan’ı yaklaşık 10 bin seveninin izleyeceği konser 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00’de başlayacak.


Vadistanbul AVM, yazı muhteşem bir konser ile karşılamak isteyen tüm misafirlerini Tarkan konserine bekliyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Tarkan, Megastar

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Aydan Şener'den Gülben Ergen açıklaması! Aydan Şener'den Gülben Ergen açıklaması!
Reytinglerin galibi hangisi oldu? Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez görüntülendi! Murat Dalkılıç ve Hande Erçel ilk kez ...
Prezervatif kullanımında 7 Yanlış Prezervatif kullanımında 7 Yanlış
Helin Avşar'ın röntgenci kabusu! Helin Avşar'ın röntgenci kabusu!
Çağla Şıkel'den açıklama! Hapsi istenmişti... Çağla Şıkel'den açıklama! Hapsi istenmişti...
Sinan Akçıl çok 'kas'tı! Sinan Akçıl çok 'kas'tı!
"Eyvah Karım" için geri sayım başladı! "Eyvah Karım" için geri sayım başladı!
Nurgül Yeşilçay'ın son hali görenleri şaşırttı! Nurgül Yeşilçay'ın son hali görenleri ...

MAGAZİN HABERLERİ

  • Ünlü oyuncu baba oldu
  • Boşanıyorlar mı?
  • Aleyna Tilki: "Gözlüğümü ver!"
  • Uzak mesafe sıkıntı yarattı!
  • Arda Turan ile Aslıhan Doğan bebek alışverişine başladı!
  • İzleyicinin gözünden kaçmadı!
  • Aldığı en ilginç hayran mesajı!
  • Bengü bu akşam nişanlanıyor!
  • İkinci Adanalı zamanı!
  • Berna Laçin setlere geri dönmüyor!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Mert Fırat, Hande'yi sildi!
  • Tolga Güleç ve Yeliz Şar'dan sert tepki!
  • Defne Samyeli ateş püskürdü!
  • Galada aşk üçgeni!
  • Ceylan Çapa'dan takipçisine ayar!
  • Tuba Ünsal'ın kıyafeti şaşırttı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Kıvanç Tatlıtuğ savcıya ifade verdi!
Mert Fırat, Hande'yi sildi!