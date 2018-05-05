Tarkan Vadİstanbul'da!
Şehrin yıldızı ve yaşam merkezi Vadistanbul AVM, Türk pop müziğinin Megastar’ını ağırlıyor. Tarkan, 12 Mayıs’ta Vadistanbul’da festival alanında vereceği konserle sevenleriyle buluşacak.
Magazin - 05.05.2018 10:36
7 yıl aranın ardından çıkardığı “10” albümüyle sevenleriyle hasret gideren Megastar, 2018’in ilk İstanbul konserini Vadistanbul’da vermeye hazırlanıyor.
Tarkan’ı yaklaşık 10 bin seveninin izleyeceği konser 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00’de başlayacak.
Vadistanbul AVM, yazı muhteşem bir konser ile karşılamak isteyen tüm misafirlerini Tarkan konserine bekliyor.
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