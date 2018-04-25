Tarkan ticari zekasını konuşturdu!

Megastar Tarkan, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde vereceği konser için nakit para yerine 600 bin dolarlık bir ofis almayı tercih etti.

Magazin - 25.04.2018 09:57
Tarkan ticari zekasını konuşturdu!
Yaklaşık iki yıl önce Seyrantepe'deki bir alışveriş ve ofis merkezinden 5.6 milyon liraya ofis alan Tarkan, yatırımlarına devam ediyor.

Tarkan, İstanbul'da yine aynı alışveriş ve ofis merkezinden 500 metrekarelik ofis aldı. Gayrimenkul alanındaki yatırımını yine aynı lokasyonda sürdüren megastar, bu kez ödeme planında ticari zekasını konuşturdu.


Projeden yaklaşık 2 buçuk milyon lira bir ofis beğenen Tarkan, ödeme yapmak yerine alışveriş merkezinde konser vermek için yetkililer ile el sıkıştı.

Memleketine okul yaptırıyor!

Memleketine okul yaptırıyor!



Tarkan'ın yeni ofisini kiraya vereceği öğrenildi.
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