Tarkan ticari zekasını konuşturdu!

Magazin - 25.04.2018 09:57

Memleketine okul yaptırıyor!

Yaklaşık iki yıl önce Seyrantepe'deki bir alışveriş ve ofis merkezinden 5.6 milyon liraya ofis alan Tarkan, yatırımlarına devam ediyor.Tarkan, İstanbul'da yine aynı alışveriş ve ofis merkezinden 500 metrekarelik ofis aldı. Gayrimenkul alanındaki yatırımını yine aynı lokasyonda sürdüren megastar, bu kez ödeme planında ticari zekasını konuşturdu.Projeden yaklaşık 2 buçuk milyon lira bir ofis beğenen Tarkan, ödeme yapmak yerine alışveriş merkezinde konser vermek için yetkililer ile el sıkıştı.Tarkan'ın yeni ofisini kiraya vereceği öğrenildi.