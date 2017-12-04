Tarkan: Sağdıçlarımla selfie hatırası!

Tarkan sosyal medyadan paylaştığı karenin altına "Sağdıçlarımla selfi hatırası" notunu düştü.

Müzik - 04.12.2017 13:10
Tarkan yeni albümü 10'un ikinci klibini eşi Pınar Tevetoğlu'nun da oynadığı "Beni Çok Sev" parçasına çekti. Sanatçının kendi düğün gününe uyanışıyla başlayan ve alana gidişiyle devam eden klip, çiftin seremoninin gerçekleştiği yere doğru yürümeleriyle son buluyor.

Tarkan, Almanya’ya yerleşiyor!

Tarkan, Almanya’ya yerleşiyor!



Klipte kendi düğününü çeken Tarkan sağdıçlarıyla çekildiği fotoğrafı da sosyal medyadan paylaştı. Şarkıcı fotoğrafın altına "Sağdıçlarımla selfi hatırası" yazdı.

Tarkan'dan 'orjinal hal' paylaşımı!

Tarkan'dan 'orjinal hal' paylaşımı!




Tarkan'dan 'Beni Çok Sev' sürprizi!

Tarkan'dan 'Beni Çok Sev' sürprizi!
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