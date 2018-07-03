Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne sessiz kalmadı!

Megastar Tarkan, kaybolduktan sonra ölü bulunan Eylül ve Leyla'nın cinayetlerine sessiz kalmadı.

Magazin - 03.07.2018 15:54
Tarkan, minik Eylül ve Leyla'nın ölümüne sessiz kalmadı!
Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın dün, köye 3 km. uzaklıktaki dere yatağında cesedi bulundu. Bu alan daha önce didik didik aranmıştı. İlk bilgilere göre; Leyla'nın cansız bedeni yakın bir zamanda oraya bırakılmış.

Ankara Polatlı'da da Eylül Yağlıkara (8) 22 Haziran'da sokakta arkadaşlarıyla oynarken kaybolmuştu. Komşu Uğur Koçyiğit tutuklanmıştı. Küçük kızın cesedi geçen cuma bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu. Eylül, tecavüz edilerek öldürülmüştü.

Minik Eylül ve Leyla'nın ölüm haberinin ardından birçok ünlü isim gibi Tarkan da isyanını şu sözlerle dile getirdi:

''Yeter artık!

Eylül'ler Leyla'lar ölmesin artık.

Devlet ve hukuk bir an önce gereğini yapsın artık.

Ağırlaştırılmış cezalarla bunun önüne geçilsin artık.

Ülkemizde çocuklar kaçırılmasın, cinsel tacize uğramasın, öldürülmesin artık.

Bu meleklerimizin ölümüne sebep olan caniler, canavarlar bunun hesabını versin artık.

Çocuklarımız ölmesin artık.

Yeter artık! ''

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