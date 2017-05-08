Tarkan, Mariah Carey'i katladı!

Bilet fiyatları 130 TL ile bin 500 TL arasında değişen yarışların son gününde ise Mariah Carey'nin sahne alacağı açıklandı.
Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması
KRAL DAİRESİ HAZIRLANDI
ABD basınında yer alan haberlere göre Carey'nin bu konserinden kazanacağı para, Tarkan'ın yarısı kadar!
Mariah Carey'nin 500 bin dolara anlaşan Tarkan'ın aksine 250 bin dolar alacak olması, "Megastar, Bakü'deki farkını yine konuşturdu" dedirtti.
Bu arada Tarkan ve Mariah Carey için Bakü'deki 7 yıldızlı bir otelde özel olarak 2 ayrı kral dairesi de hazırlanıyor.
Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!
Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!
KAYNAK: takvim.com.tr