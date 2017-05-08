Tarkan, Mariah Carey'i katladı!

23 Haziran’da Bakü’deki Formula 1 Grand Prix’inin açılış konserine imza atacak olan Tarkan, 500 bin dolar alacak. Kapanış konserini verecek olan Mariah Carey'e ise Tarkan'ın yarısı kadar ödeme yapılacak

Müzik - 09 Mayıs 2017 08:00
Tarkan, Mariah Carey'i katladı!
Tarkan, megastarlığını yine konuşturdu! Bu yılki Bakü Formula 1 Grand Prix yarışlarının 23 Haziran'daki açılışında sahne alacak olan Tarkan, alacağı 500 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 800 bin TL'lik ücretle dudak uçuklatmıştı.

Bilet fiyatları 130 TL ile bin 500 TL arasında değişen yarışların son gününde ise Mariah Carey'nin sahne alacağı açıklandı.

Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması

Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması



KRAL DAİRESİ HAZIRLANDI

ABD basınında yer alan haberlere göre Carey'nin bu konserinden kazanacağı para, Tarkan'ın yarısı kadar!

Mariah Carey'nin 500 bin dolara anlaşan Tarkan'ın aksine 250 bin dolar alacak olması, "Megastar, Bakü'deki farkını yine konuşturdu" dedirtti.

Bu arada Tarkan ve Mariah Carey için Bakü'deki 7 yıldızlı bir otelde özel olarak 2 ayrı kral dairesi de hazırlanıyor.

Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!

Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!



Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!

Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!



KAYNAK: takvim.com.tr
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Bağlantılar: Tarkan, Mariah Carey

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