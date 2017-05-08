Tarkan, Mariah Carey'i katladı!

Müzik - 09 Mayıs 2017 08:00

Tarkan'dan evlilik yıldönümü kutlaması

Tarkan'a 1 milyon 700 bin liraya mal oldu!

Tarkan'ın yeni imajı merak konusu oldu!

Tarkan, megastarlığını yine konuşturdu! Bu yılki Bakü Formula 1 Grand Prix yarışlarının 23 Haziran'daki açılışında sahne alacak olan Tarkan, alacağı 500 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 800 bin TL'lik ücretle dudak uçuklatmıştı.Bilet fiyatları 130 TL ile bin 500 TL arasında değişen yarışların son gününde ise Mariah Carey'nin sahne alacağı açıklandı.ABD basınında yer alan haberlere göre Carey'nin bu konserinden kazanacağı para, Tarkan'ın yarısı kadar!Mariah Carey'nin 500 bin dolara anlaşan Tarkan'ın aksine 250 bin dolar alacak olması, "Megastar, Bakü'deki farkını yine konuşturdu" dedirtti.Bu arada Tarkan ve Mariah Carey için Bakü'deki 7 yıldızlı bir otelde özel olarak 2 ayrı kral dairesi de hazırlanıyor.KAYNAK: takvim.com.tr