Tarkan kızı için kurallarını yıktı!

Tarkan, 12 Mayıs’ta İstanbul’da vereceği konser için para değil daire istemesinin nedeni öğrenildi.

Magazin - 04.05.2018 10:35
Tarkan kızı için kurallarını yıktı!
Alışveriş merkezi konserlerine çıkmayan Megastar, bir alışveriş merkezinin teklifini ödemenin para yerine daireyle yapılması şartıyla kabul etti. Baba olmaya hazırlanan Tarkan, ağustosta doğacak kızı Lidya için kurallarını yıktı.

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Doğacak kızının adına yatırım amaçlı küçük bir daire alan Megastar, bunun karşılığında alışveriş merkezinde konser verecek.

Yıllardır stadyum ve geniş açık alan konser tekliflerini reddeden Tarkan, 10 binlerce kişinin izlemesi beklenen konser için bir şov grubuyla özel gösteri hazırladı.

Megastar Tarkan, 12 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinin dev açık alanındaki konseri için çarşamba günü İstanbul'a gelecek.

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Bağlantılar: Tarkan, Megastar

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