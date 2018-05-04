Tarkan kızı için kurallarını yıktı!

Magazin - 04.05.2018 10:35

Tarkan'ın kazancı dudakları uçuklattı!

Tarkan'ın Avrupa Turnesi sona erdi!

Alışveriş merkezi konserlerine çıkmayan Megastar, bir alışveriş merkezinin teklifini ödemenin para yerine daireyle yapılması şartıyla kabul etti. Baba olmaya hazırlanan Tarkan, ağustosta doğacak kızı Lidya için kurallarını yıktı.Doğacak kızının adına yatırım amaçlı küçük bir daire alan Megastar, bunun karşılığında alışveriş merkezinde konser verecek.Yıllardır stadyum ve geniş açık alan konser tekliflerini reddeden Tarkan, 10 binlerce kişinin izlemesi beklenen konser için bir şov grubuyla özel gösteri hazırladı.Megastar Tarkan, 12 Mayıs'ta bir alışveriş merkezinin dev açık alanındaki konseri için çarşamba günü İstanbul'a gelecek.