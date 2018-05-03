Tarkan evlilik yıldönümünü sahnede kutladı!

Baba olmaya hazırlanan Tarkan eşi Pınar Dilek ile 2.'nci evlilik yıldönümünü sahnede kutladı.

Magazin - 03.05.2018 11:54
Tarkan evlilik yıldönümünü sahnede kutladı!
Pınar Dilek ile 2016 yılında nikah masasına oturan Megastar Tarkan, son zamanlarda baba olma heyecanını yaşıyor.

Megastar, 'fizy Tarkan konserleri' kapsamında 8 konserde sevenleriyle buluştu. Avrupa Turnesi'nin son rotası 29 Nisan'da Almanya-Hamburg oldu.

Eşinin de izlemeye gelenler arasında olduğu konserde Tarkan, Pınar Dilek ile 2.'nci evlilik yıldönümünü sahnede kutladı.

İşte o görüntüler:



Tarkan'ın kazancı dudakları uçuklattı!

Tarkan'ın kazancı dudakları uçuklattı!
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