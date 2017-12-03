Tarkan, Almanya’ya yerleşiyor!

Magazin - 03.12.2017 17:45

Tarkan, oturma izni almak için Alman Başkonsolosluğu’na başvurdu. Türk asıllı Alman vatandaşı Pınar Dilek’le hayatını birleştiren, Almanya Köln yakınlarında 3 milyon TL’ye lüks villa satın alan Tarkan, oturma izni için Alman Başkonsolosluğu’na başvurdu. HT Magazin’den Serkan Öztürk’ün haberine göre, ‘Beni Çok Sev’ isimli şarkısına eşi Pınar Tevetoğlu ile klip çeken Tarkan, önceki gün Gümüşsuyu’nda görüntülendi. Tarkan, sabah erken saatlerde geldiği İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nda 2.5 saat kaldı. Sanatçı, çıkışta kameralara yakalandı. Geçtiğimiz yıl, eşinin ailesinin yaşadığı Duisburg’a 70 kilometre uzaklıkta bulunan Köln yakınlarında 3 milyon TL’ye 4 yatak odalı, bahçeli lüks villa satın alan Tarkan’ın oturma izni başvurusu yaptığı öğrenildi. Tarkan, kalan işlemleri tamamlamak için Almanya’ya uçacak.