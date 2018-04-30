Tarık Akan dede oldu!

Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül ve şarkıcı Asya Engin’in Gece adındaki bebekleri ilk kez görüntülendi.

Magazin - 30.04.2018 11:04
Tarık Akan dede oldu!
2016 yılında hayatını kaybeden Yeşilçam’ın usta oyuncusu Tarık Akan’ın büyük oğlu Barış Üregül, 2017’nin ocak ayında şarkıcı Asya Engin’le nikah masasına oturmuştu, çiftin ekim ayında kızları Gece dünyaya gelmişti.

Gece adı verilen minik bebek, ilk kez önceki gün Bodrum’da görüntülendi. Asya Engin, 6 aylık kızıyla alışverişte objektife yansıdı.

Kızı doğduktan kısa süre sonra Barış Üregül’le evliliğini sonlandıran Asya Engin, soruları cevaplamak istemedi. Şarkıcı, "Bana boşanmayla ilgili soru sormayın. Haberin o tarafında olmak istemiyorum. Kendimi de eski eşimi de bu tartışmaya sokmam. Ben sadece iyi bir anne olmak istiyorum" diyerek kameralardan uzaklaştı.

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül boşanıyor!

Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül boşanıyor!
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