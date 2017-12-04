Tarçın modanın dengesini değiştirdi!

Kış kapımızı çaldı, o yüzden yükselişe geçen renklerin arasında kırmızı ve tarçın sofistike stilleri yer almakta, moda ikonlarının çekim alanına girmek için çok mücadele etmiyoruz. Çünkü bu sene stilden çok renkler konuşacak gibi.

Moda - 04.12.2017 16:53
Tarçın modanın dengesini değiştirdi!
Çok uzun zamandır sonbaharın en sıcak rengi “tarçın” ve iddialı siluetlerin baş rolü olmuştur “Kırmızı ve Siyah.” Şimdi dolaplarımızı kurcalayıp çarpıcı kombinlere imza atma zamanı. Her zaman diyoruz dışarıya değil biraz dolaplarınızın içine göz atın, göreceksiniz birçok devasa markanın yapamadığını siz kendi başınıza başaracaksınız sadece neyi hangi renkle kombin edeceğinizi bilin yeter.

Sokak stilini boş ver, sen kendi sitilini yarat ama onları yan gözle izlemeyi de ihmal etme. Yaz ayı gibi düello eden renkler yerini sofistike renklere bıraktığına göre çok seçeneğimiz yok, soğuk renkleri renklendirmek bizim elimizde. Ama şunu da unutmamak gerek. Dünyaca ünlü markaların koleksiyonlarından eksik etmediği tarçın ve kırmızı insanların ruh halini kusursuz bir çizgiyle anlattı. Kontrast ve uyum istiyorsanız bu renklere siz de şans verin. Çünkü tarçın bu sene sokağın dengelerini değiştirecek sofistike tasarımlar ve çarpıcı renklerin kombiniyle göz dolduracak. İkonik stillerin yeni formu olan tasarımlar, şehir karmaşasında kaybolan kozmopolit kadınların hem konforunu destekleyecek, hem de cool stillerine formül olacak.

YAZI: KAMURAN AKDEMİR
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