Tanıtımları olay olmuştu! 'Babil'de flaş gelişme!

Başrollerini Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu'nun paylaştığı Babil dizisi ilk kez MIPCOM Fuarı'nda görücüye çıkmıştı ve dizinin tanıtımları büyük yankı uyandırmıştı. Babil'in yakında beINCONNECT Platformunda yayınlanacağı duyrulmuştu. Fakat beklenmedik bir gelişme oldu.Yönetmeliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği ve bu aylarda gösterime girmesi beklenen Babil dizisi yapımı, yapımcı ve yayıncı kuruluş arasında yayın takvimi anlaşmazlığı çıkması dolayısıyla karşılıklı olarak sona erdi.Yapımcı ve yayıncı kuruluş konuyla ilgili ortak bir açıklamada bulundu;"beIN MEDIA GROUP ve Ay Yapım olarak aldığımız ortak kararla “Babil” dizisinin beINCONNECT Platformunda yayınlanmayacağını bildirmek isteriz. Her iki kuruluş açısından da yayın takvimiyle ilgili değişen zamanlamaların taraflara uymaması sebebiyle yapılan anlaşmayı maalesef karşılıklı olarak sona erdirmiş bulunmaktayız.beIN MEDIA GROUP ve Ay Yapım farklı ve yeni projelerde iş birlikteliklerine devam edecektir."