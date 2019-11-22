Taner Ölmez'in sevgilisi Ece Çeşmioğlu'na ödül!

Taner Ölmez'in kendi gibi oyuncu olan sevgilisi Ece Çeşmioğlu, İsmet Küntay Tiyatro ödüllerininden birinin sahibi oldu.2006 yılında yayınlanan İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle adını duyuran Ece Çeşmioğlu, İsmet Küntay Tiyatro ödüllerinden 'Dogville' oyunundaki performansıyla 'Yılın en başarılı genç kadın oyuncusu' ödülünü aldı. Ödülle fotoğrafını paylaşan Çeşmioğlu, büyük beğeni topladı.Ece Çeşmioğlu "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem", "Yüz Yüze", "Yuvamdaki Düşman" gibi başarılı dizilerde rol aldı. Güzel oyuncu son olarak "Söz" dizinde oynadı.