Talisca'nın Beşiktaş formasıyla 7. kafa golü!

Talisca, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7. kafa golüne imza attı.

Spor - 23.04.2018 13:07

Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam Beşiktaş, Vodafone Park'ta Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Talisca'nın performansı dikkatlerden kaçmadı. İki sezon önce Benfica'dan kiralık olarak siyah-beyazlıların kadrosuna dahil edilen Brezilyalı yıldız attığı gollerle, yaptığı asistlerle adeta parmak ısırtmaya devam ediyor.



Yeni Malatyaspor maçında galibiyetin kilidini açan Talisca, bu sezon Beşiktaş formasıyla 7. kafa golüne imzasını attı. Süper Lig'de en fazla kafa golü atan takım 15 golle Beşiktaş olurken Talisca'nın bu alanda siyah-beyazlıları kafa golünde de sırtlaması ilgi çekiyor.



Beşiktaş'ın tecrübeli hocası Şenol Güneş ile yıldızını parlatmaya devam eden ve ortaya koyduğu performans ile Avrupa devlerini peşine takan Talisca, "Kafa golü atmaya Türkiye'de başladım. Bunu Şenol Hoca keşfetti. Ben de şaşırıyorum." demişti. Bu alanda kendini geliştiren Talisca'nın performansı Beşiktaş camiası tarafından alkışlanır niteliğinde.

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