Takipçisine öyle bir cevap verdi ki!

Kadın dizisindeki performansıyla izleyiciyi büyülen Özge Özpirinçci, instagram üzerinden annesinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşım oldukça yankı getirdi...

Magazin - 20.12.2017 11:27
Takipçisine öyle bir cevap verdi ki!
Şu sıralar Acı, Tatlı, Ekşi sinema filmiyle gündemde olan aynı zamanda Kadın dizisinin başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, sosyal medya üzerinden annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla gündeme geldi. Annesiyle çok benzeyen Özge Özpirinçci,
#tbt Bitmeden bu muhteşem fotoğrafı paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sinifta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numarali formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971 ???? #giderekannemebenzemeninverdigiyogunsaskinlik #anneneguzelbirkadinsin" notunu düştü.#tbt Bitmeden bu muhteşem fotoğrafı paylaşmak istedim! Canım annem! Lise 1. sinifta, basketbol takımında. Genelde hep 4 numaralı formayı giyermiş ama o gün nedense 7 numarali formayı giymiş o da anlayamamış... Diyarbakır 1971 ???? #giderekannemebenzemeninverdigiyogunsaskinlik #anneneguzelbirkadinsin" notunu düştü.



55 bin beğeni alan paylaşıma 780 yorum yapıldı. Özge Özpirinçci'nin paylaşımının altına iki takipçisi güzel oyuncunun nereli olduğunu merak eden diyaloglar yaşadı. Kullanıcılardan biri Özge Özpirinçci'nin cevap vermesini istedi, diğer kullanıcı "Cevap vereceğini zannetmiyorum" demesiyle güzel oyuncudan cevap gecikmedi.



Özpirinçci'nin cevabı 600 beğeni aldı...

gecce.com.tr
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