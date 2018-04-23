Tahtın yeni varisi doğdu!
2011 yılında evlenen Prens Williams ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyorlar.
Dünya Magazin - 23.04.2018 19:00
2013 yılında Kate Middleton herkesi şaşırtmıştı, tüm dünya kız bebeklerinin doğmasını beklerken, Kate ve William`ın bir erkek bebeği dünyaya gelmişti.
Çiftin ikinci çocuğu Charlotte dünyaya geldiğinde ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Prens Williams ile eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuklarını da kucaklarına aldı. Çiftin bir oğlu oldu. Doğum, başkent Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti.
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