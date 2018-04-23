Tahtın yeni varisi doğdu!

2011 yılında evlenen Prens Williams ve Cambridge Düşesi Kate Middleton, üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşıyorlar.

Dünya Magazin - 23.04.2018 19:00
Tahtın yeni varisi doğdu!
2013 yılında Kate Middleton herkesi şaşırtmıştı, tüm dünya kız bebeklerinin doğmasını beklerken, Kate ve William`ın bir erkek bebeği dünyaya gelmişti.


Çiftin ikinci çocuğu Charlotte dünyaya geldiğinde ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.


Prens Williams ile eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuklarını da kucaklarına aldı. Çiftin bir oğlu oldu. Doğum, başkent Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Acun Ilıcalı'ya dava şoku! Acun Ilıcalı'ya dava şoku!
Birce Akalay’dan skandal hareket! Birce Akalay’dan skandal hareket!
Nehir Erdoğan'ın Fi tarihinden kalma telefonu! Nehir Erdoğan'ın Fi tarihinden kalma ...
Galaya Jennifer Lawrence damgası! Galaya Jennifer Lawrence damgası!
Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama! Murat Boz'dan ayrılıkla ilgili ilk açıklama!
Sen Anlat Karadeniz'i ti'ye aldılar! Sen Anlat Karadeniz'i ti'ye aldılar!
Ünlü oyuncu takipçisine 'Dangalak' dedi! Ünlü oyuncu takipçisine 'Dangalak' dedi!
Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu! Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli ...
Şükran Ovalı: Kızımın adını rüyamda gördüm Şükran Ovalı: Kızımın adını rüyamda gördüm

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • Kylie Jenner'dan suçlamalara yanıt!
  • Ünlü oyuncu 'cinsel ilişki tarikatı' nedeniyle gözaltında!
  • 22 kilo aldı depresyona girdi!
  • 'Coachella' pozu olay oldu!
  • Ronaldo, Irina'yı unutamıyor!
  • Eva Longoria'nın bebeğinin ismi ne olacak?
  • Brad Pitt ve Neri Oxman aşk mı yaşıyor?
  • Ünlü çift evlendi mi?
  • Selena Gomez'e Justin Bieber sorulunca...
  • Victoria Beckham iflas mı ediyor?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Öpüşme sahnesi ikiye böldü!
  • Ciciş Esra: Çok sarhoştum ve...
  • Eliz Sakuçoğlu o iddialara ateş püskürdü!
  • En hanım köylü Burak Özçivit!
  • Simge Fıstıkoğlu'nun yeni soyadı olay oldu!
  • Ceren Hindistan'a hastaneden şok! Kızı koruma altına alınsın!
  • Sosyal medyayı karıştıran mesaj!
  • Hadise'den Ebru Şancı'ya cevap!
Öpüşme sahnesi ikiye böldü!