Tahtın yeni varisi doğdu!

Dünya Magazin - 23.04.2018 19:00

2013 yılında Kate Middleton herkesi şaşırtmıştı, tüm dünya kız bebeklerinin doğmasını beklerken, Kate ve William`ın bir erkek bebeği dünyaya gelmişti.Çiftin ikinci çocuğu Charlotte dünyaya geldiğinde ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.Prens Williams ile eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton üçüncü çocuklarını da kucaklarına aldı. Çiftin bir oğlu oldu. Doğum, başkent Londra'daki St. Mary's Hastanesi'nde gerçekleşti.