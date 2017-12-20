Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Tahran'da 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Halk kısa süreli panik yaşarken evlerini terk edenler parklara koştu.

Yaşam - 21.12.2017 01:06
Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
İran'ın başkenti Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından halk kısa süreli panik yaşarken, evlerini terk edenler parklara koştu.

Tahran'da yerel saatle 23.27'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem şehirde kısa süreli paniğe neden olurken, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.

DHA
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