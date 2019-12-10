“Tadında Yolculuk”a çıkmaya hazır mısınız?

Coğrafi açıdan birbirlerine uzak olmalarına rağmen mutfak kültürü açısından benzer özellikler taşıyan Akdeniz Bölgesi’nin ve Kaliforniya’nın en lezzetli tariflerinin yer aldığı “Tadında Yolculuk” kitabı birbirinden lezzetli ve pratik tarifleri içeriyor.Remzi Kitapevi tarafından piyasaya sürülen “Tadında Yolculuk”, Kaliforniya’dan Akdeniz’e uzanan yolculuğu lezzetli bir dille anlatıyor. Seyahat ve yemek kültürünü farklı coğrafyalar üzerinden anlatıp, harmanlayan kitap; sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak oluşturuldu.