Taciz iddiaları sonrası Şevval Sam'dan ilk çıkış!

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncularından Şevval Sam, Talat Bulut ve kostüm asistanı Özge Ş. arasında geçen taciz davası hakkında "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız" dedi.

Magazin - 29.06.2018 11:00
Taciz iddiaları sonrası Şevval Sam'dan ilk çıkış!
Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterini canlandıran Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.

Talat Bulut ifadeye çağrıldı!

Talat Bulut ifadeye çağrıldı!



Talat Bulut'un kostüm asistanı 19 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Sam, şu sözleri dile getirdi: "Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. Bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. Dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor."

Talat Bulut:

Talat Bulut: "B planımız da C planımız da var!"



Onur Tuna, setteki taciz hakkında konuştu!

Onur Tuna, setteki taciz hakkında konuştu!



Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!

Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

Bunlarda ilginizi çekebilir:

Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya gidiyor! Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya gidiyor!
Sevgiliyle dudak dudağa poz! Sevgiliyle dudak dudağa poz!
Hülya Avşar'ın ıssız ada listesi! Hülya Avşar'ın ıssız ada listesi!
Deadpool 3 çekilmeyebilir! Deadpool 3 çekilmeyebilir!
Kim Kardashian'dan duygusal paylaşım! Kim Kardashian'dan duygusal paylaşım!
Murat'tan eser yok! Murat'tan eser yok!
O aşkı 6 milyon TL kazandırdı! O aşkı 6 milyon TL kazandırdı!
Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt Özge Ulusoy'dan bikinili #tbt
Boşanıyorlar mı? Boşanıyorlar mı?
İki bavul hediye! İki bavul hediye!
Amine Gülşe'den Özil'e özel yemek! Amine Gülşe'den Özil'e özel yemek!
Ivana Sert iğneyle zayıflayacak! Ivana Sert iğneyle zayıflayacak!

MAGAZİN HABERLERİ

  • Serdar Ortaç'tan 'bebek' açıklaması!
  • Gülşen o iddialara yanıt verdi!
  • Zehra'nın arkasına saklandı!
  • Aleyna Tilki oyuncak sevdasını abarttı!
  • Parti için Kız Kulesi'ni kapattılar!
  • Derya Balta'nın son hali şoke etti!
  • Ekin Türkmen fiziğiyle büyüledi!
  • Küvet pozu olay yarattı!
  • Deniz Çakır ateş püskürdü!
  • Amine Gülşe'ye 15 milyon TL’lik düğün hediyesi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Survivor'da bir aşk bombası daha!
  • 'Çukur'a bomba transfer!
  • Eda Ece'den 'Yasak Elma' itirafı!
  • Elçin Sangu yalanladı!
  • Bella Hadid seksi selfie'siyle rezil oldu!
  • Pınar Altuğ'u kızdıran mesaj!
  • Seren Serengil ve Yaşar İpek'in aşk pozu!
  • Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!
Survivor'da bir aşk bombası daha!