Taciz iddiaları sonrası Şevval Sam'dan ilk çıkış!

Magazin - 29.06.2018 11:00

Talat Bulut ifadeye çağrıldı!

Talat Bulut: "B planımız da C planımız da var!"

Onur Tuna, setteki taciz hakkında konuştu!

Talat Bulut tanınmamak için şapka taktı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde 'Ender' karakterini canlandıran Şevval Sam, dizide yaşanan taciz iddiası ile ilgili "Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır" dedi.Talat Bulut'un kostüm asistanı 19 yaşındaki genç kızı taciz ettiği iddiasıyla ilgili soruları yanıtlayan Sam, şu sözleri dile getirdi: "Şahit olduğum bir şey değil, taciz dediğiniz şey şahit olunabilecek de bir şey değil. Bunun ispatı biraz zordur. Bu iş artık yargıya taşındı, çok yorum yapmak istemiyorum. Dünyada bunun örneklerini gördük. Türkiye'de bunun üzücü hikayelerini çok duyduk. Kişilere de diziye de yakışık olmayan bir haber oldu, bunlara çok üzüldük. Benim konuşmam şu anda çok doğru değil. Böyle bir şey varsa hep birlikte kınayacağız, ama hukukta kadının beyanı esastır. Daha çok mağdur olan kadınlar oluyor."