Taciz bitmiyor! Bu kez Aslıhan Gürbüz ifşa etti!

Ünlü isimlere sosyal medya üzerinden yapılan tacizlerin ardı arkası kesilmiyor. Bir kaç gün önce Yasemin Allen, kendisine cinsel içerikli mesajlar atan tacizciyi ifşa etmişti. Son olarak Aslıhan Gürbüz de bir takipçisinden aldığı taciz mesajlarını ifşa etti.Gürbüz, rahatsızlığını şöyle dile getirdi:"Şu sapık hesabı elden ele bir yayalım mı? Bu sapığın paylaşamayacağım kadar ağır tacizleri var. Anne babalar evlatlarınızı iyi yetiştirin! Sonra dikkat çekmek için bir kadını taciz ediyorlar."Ayrıca Aslıhan Gürbüz, "Çok beğeniyorum seni. İlgini çekmek için abuk sabuk şeyler yazdım" diyen sapığı mahkemeye vereceğini de söyledi.