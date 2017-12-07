Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle tacı ve Miss Turkey 2017 birinciliği geri alınan Itır Esen, hakkında, "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Eser hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Magazin - 07.12.2017 10:50
Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!
Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli tarafından 16 Temmuz 2016 tarihinde atılan tweet nedeni ile üç kişinin şikayetçi olduğu, Twitter hesabı üzerinde yapılan incelemede şikayete konu paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Tacı geri alınan güzellik kraliçesi ifade verdi!

Tacı geri alınan güzellik kraliçesi ifade verdi!



Şüphelinin ifadesinde suça konu tweeti kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde şehitlere veya halkımızın herhangi bir kesimine yönelik hakaret kastının bulunmadığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin şikayete konu tweeti ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Itır Esen geri döndü!

Itır Esen geri döndü!



İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

Itır Esen'e tazminat şoku!

Itır Esen'e tazminat şoku!



NE OLMUŞTU?

Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. (Kaynak: DHA)

Itır Esen: Özür diliyorum

Itır Esen: Özür diliyorum
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Itır Esen

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Tarkan'ın #tbt pozu!
  • Aleyna Hollywood'da ev tuttu!
  • Yıldız Tilbe'den çok sert tepki!
  • Dubai'ye Tuba damgası!
  • Dilan Çiçek Deniz'e bir şok daha!
  • Nur Yerlitaş'a bir şok daha!
  • Doğumdan bir kaç dakika önce...
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Eşinden veto mu geldi?

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Murat Boz da takipten çıktı!
  • Çağatay Ulusoy, Los Angeles'ta fena yakalandı!
  • İrem Derici, Murat Boz'a hesap sordu!
  • Özcan Deniz kötü haberi galada aldı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Boz: Burak benim kardeşim
  • Serenay Sarıkaya: Kendinize inanın!
  • İrem Derici'nin yeni aşkı kim?
Murat Boz da takipten çıktı!