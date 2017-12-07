Tacı alınan Itır Esen'e son darbe!

Tacı geri alınan güzellik kraliçesi ifade verdi!
Şüphelinin ifadesinde suça konu tweeti kendisine ait olduğunu kabul ettiği belirtilen iddianamede, 15 Temmuz şehitlerini anmak adına ironi olsun diye paylaşımda bulunduğunu söylediği belirtildi. Şüphelinin ifadesinde şehitlere veya halkımızın herhangi bir kesimine yönelik hakaret kastının bulunmadığı yönünde beyanda bulunduğu belirtildi. Şüphelinin şikayete konu tweeti ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünü anmakta olan halkın sosyal bir kesimini alenen aşağıladığı belirtilen iddianamede, şüphelinin 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.
Itır Esen geri döndü!
İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.
Itır Esen'e tazminat şoku!
NE OLMUŞTU?
Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında birinci seçilen Itır Esen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde attığı tweet nedeniyle büyük tepki çekmiş, tacı ve birinciliği elinden alınmıştı. Üç kişinin şikayeti üzerine de Itır Esen hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatılmıştı. (Kaynak: DHA)
Itır Esen: Özür diliyorum