Sway Hotels muhteşem etkinliklerle sezonu açtı

Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da’in ev sahipliğinde sezonun ilk açılışını 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.ana sponsorluğunda veorganizasyonuyla gerçekleşen’e Denizbank Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif, Enver-İpek Varol, Alper-Esen Ziyal, Kaya-İrem Demirer, Mert-Seda Vardar, Ayşe Kucuroğlu, Joel İllel, Ayşe Tolga, Esin Moralıoğlu, Dolunay Soysert, oyuncu Elvin Levinler, Umut Elçioğlu, Hande Can gibi ünlü isimler katıldı.’in Aprés Ski teras barında gündüz gerçekleşen after ski partilerde’un performansının yanı sıra akşam gerçekleşenpartilerdevemuhteşem performansıyla ziyaretçileri eğlendirdi.Birklasiği haline gelen kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı. World Class şampiyonu barmen’un kokteyl workshop’ları, Estee Lauder’in sunduğu özel Darphin cilt bakımları, Hillside’in pilates saatleri gibi birbirinden keyifli deneyimlerin yer aldığı etkinliğe Kurukahveci Mehmet Efendi veda leziz ikramlarıyla renk kattı. Ziyaretçiler gündüz kayak keyfi akşam da müzik ziyafetiyle unutulmaz anılarla evlerine döndü.İstanbul’un sevilen İtalyan restaurantıda gerçekleştirdiği risotto ve pizza ikramlarıyla herkesten tam not aldı.Serafina’nın Executive Şefiİtalyan lezzetlerini Erzurumlular ile buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti.’ın ünlü isimlerle yaptığı risotto şovu izleyenleri büyülerken,’nın meşhur pizzası da yoğun talep gördü.