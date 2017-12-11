Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapan Palandöken Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Sway Hotels’in ev sahipliğinde sezonun ilk açılışını 8-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi.
Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda ve Whiz Experience Designers organizasyonuyla gerçekleşen Winter Season Opening’e Denizbank Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Ateş, Metin-Aslı Şen, Selim-Eda Kosif, Enver-İpek Varol, Alper-Esen Ziyal, Kaya-İrem Demirer, Mert-Seda Vardar, Ayşe Kucuroğlu, Joel İllel, Ayşe Tolga, Esin Moralıoğlu, Dolunay Soysert, oyuncu Elvin Levinler, Umut Elçioğlu, Hande Can gibi ünlü isimler katıldı.
Türk Telekom Prime ve Muud ile Eğlence Doruklara Taşındı
Sway Hotels’in Aprés Ski teras barında gündüz gerçekleşen after ski partilerde DJ Cüneyt Kurt’un performansının yanı sıra akşam gerçekleşen Türk Telekom Prime Winter Season Opening partilerde DJ NV & Trumpet Cana Çankaya, Jabbar ve DJ David Şaboy & Percussion Tai muhteşem performansıyla ziyaretçileri eğlendirdi.
Bir Sway Hotels klasiği haline gelen kayak hocalarının gerçekleştirdiği meşaleli kayak gösterisi misafirlerin büyük beğenisini topladı. World Class şampiyonu barmen Kevin Patnode’un kokteyl workshop’ları, Estee Lauder’in sunduğu özel Darphin cilt bakımları, Hillside’in pilates saatleri gibi birbirinden keyifli deneyimlerin yer aldığı etkinliğe Kurukahveci Mehmet Efendi ve Serafina da leziz ikramlarıyla renk kattı. Ziyaretçiler gündüz kayak keyfi akşam da müzik ziyafetiyle unutulmaz anılarla evlerine döndü.
Serafina Lezzetleri Palandöken’de
İstanbul’un sevilen İtalyan restaurantı Serafina da gerçekleştirdiği risotto ve pizza ikramlarıyla herkesten tam not aldı.
Serafina’nın Executive Şefi Dilaver Göktaş İtalyan lezzetlerini Erzurumlular ile buluşturmaktan büyük keyif aldıklarını belirtti. Dilaver Göktaş’ın ünlü isimlerle yaptığı risotto şovu izleyenleri büyülerken, Serafina’nın meşhur pizzası da yoğun talep gördü.
Sway Hotels muhteşem etkinliklerle sezonu açtı
Palandöken’in gözdesi Sway Hotels hafta sonu gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinliklerle sezona merhaba dedi. Sway Hotels’in ev sahipliğinde ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda gerçekleşen “Winter Season Opening” partisine iş, cemiyet ve magazin dünyasından birçok isim katıldı.Sosyete - 11.12.2017 09:44
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