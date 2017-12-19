Suudi Arabistan'ın başkentine füze atıldı!

Suudi Arabistan, Yemen'den fırlatılan bir füzeyi Riyad kenti üzerinde etkisiz hale getirdi.

Yaşam - 19.12.2017 14:19
Suudi Arabistan'ın başkentine füze atıldı!
Suudi Arabistan'daki patlamanın nedeni belli oldu:

Husiler balistik füze attı, füze havada etkisiz hale getirildi.
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Bağlantılar: Suudi Arabistan

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