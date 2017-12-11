Suudi Arabistan'da kısa bir süre önce kadınların araba kullanması yasağı kaldırılmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkenin bir reform sürecine gireceğini ve 'ılımlı İslam'a' dönüş yapacağını söylemişti.
Suudi Arabistan, 2018'in ilk aylarından itibaren ülkede sinemaların serbest bırakılacağını açıkladı.
Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalkıyor!
Suudi Arabistan'da kalkan yasaklara bir yenisi eklendi.Sinema - 11.12.2017 11:43
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: suudi arabistan, sinema
SİNEMA HABERLERİ
- Fantastik dönem!
- Latin Amerika o filmi istedi!
- "Baba Nerdesin Kayboldum" filmi büyülüyor
- 'Aile Arasında' sezonun en iyi açılışına imza attı!
- 'Aile Arasında' ne kadar izlendi?
- 'Martıların Efendisi'ne özel konuk!
- Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali başladı
- Gişede 'Kardeşim Benim' hüsranı!
- "Maide'nin Altın Günü" çetesi!
- Aralık ayında gösterime girecek filmler!