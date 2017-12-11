Suudi Arabistan'da bir yasak daha kalkıyor!

Suudi Arabistan'da kalkan yasaklara bir yenisi eklendi.

Sinema - 11.12.2017 11:43

Suudi Arabistan'da kısa bir süre önce kadınların araba kullanması yasağı kaldırılmıştı. Veliaht Prens Muhammed bin Selman, daha önce yaptığı açıklamalarda ülkenin bir reform sürecine gireceğini ve 'ılımlı İslam'a' dönüş yapacağını söylemişti.



Suudi Arabistan, 2018'in ilk aylarından itibaren ülkede sinemaların serbest bırakılacağını açıkladı.

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