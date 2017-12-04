Sütlü uykular!

Koyunları saymak, akıl oyunları oynamak, zihni kapatmak her zaman tek başına işe yaramaz. Mışıl mışıl ve tatlı bir uyku çekebilmek için vücut daha farklı eylemlere de muhtaç kalabilir.

Sağlık - 04.12.2017 15:39

Uyumakta güçlük çektiğimiz şu günlerde bir bardak ılık süt içmek, hem kemiklerimizi güçlendiriyor hem de tatlı bir uykuya dalıp güzel rüyalar görmemize yardımcı oluyor. Birçoğumuzun bildiği bu alışkanlık hepimizin hayatında yok. Bazen tembellikten ihmal edilen bu olay aslında sağlık açısından ciddi anlamda yararlı… Lakin çok fazla içildiğinde gaz yapmaktan da geri kalmıyor. Ayarını tam olarak yapmak ve bir bardağın üzerine çıkmamak gerekiyor. Ve o sütler içildikten sonra mutlaka dişler fırçalanmalı ki tam temkin bir uyku çekilebilsin.



Özellikle çocuklara dayatılan bu işlem büyükler için de onlar kadar gerekli bir ihtiyaç. Unutmayın zorlayarak değil anlatarak yapılan her vazife doğru cevaplar verir. Bu yüzden uyumadan önce masal anlatmak yerine çocuklarınıza bu tür bilgileri empoze ettiğinizde hiç sevmedikleri sütü bile içirebilirsiniz.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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