Survivor'da sürpriz evlilik teklifi!

Magazin - 01.07.2018 16:27

Yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşadığı iş adamı sevgilisi İdris Aybirdi, 'Survivor' yarışmacılarından Sahra Işık'a Kıbrıs'ta sürpriz evlilik teklifi düzenledi. Bu sene yarışmada yer alan tüm yarışmacıların da bulunduğu evlilik teklifine Işık, 'Evet' dedi. 2,5 karat değeri yaklaşık değeri 75 Bin TL yüzüğüyle poz veren Sahra Işık, "Bugün bu sürprize çok şaşırdım. Tüm sevdiğim arkadaşlarım bu önemli anımızda yer aldığı için teşekkür ederim. Çok mutluyum" dedi.Sahra Işık, mutlu anlarını Instagram hesabından 'evet dedim' notuyla paylaştı.