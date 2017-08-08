'Survivor'ın eski yarışmacılardan Seda Aktuğlu, instagram'da yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. Konuşma stili ve hareketleriyle Survivor Yarışmasına damgasını vuran isimlerden Seda Aktuğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkati çekiyor. Seda Aktuğlu, yarışma konsepti gereği Survivor'daki bakımsız halinin aksine şık giyimi, bakımlı ve güzel haliyle takipçilerinden övgü dolu yorumlar alıyor.
KAYNAK: milliyet.com.tr
Survivor Seda Instagram'ı salladı!
Eski Survivor yarışmacılarından Seda paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor.Magazin - 08 Ağustos 2017 17:36
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