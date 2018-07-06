Survivor Nagihan Karadere iddialara ateş püskürdü!

Magazin - 07.07.2018 03:45

Survivor 2018'de gönüllüler takımından Nagihan Karadere, sosyal medya üzerinden reklam aldığı yönündeki dedikodulara yine sosyal medyadan sert bir şekilde yanıt verdi.Nagihan Karadere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Ben sağda solda bir şeyler duyuyorum ama gülüp geçtim ama baktım ki ciddiye alınmış. Benim bir sponsorum yok. SMS sponsoru nedir ya. Siz gerçekten hazımsızlığınızı neye bağlayacağınızı şaşırmışsınız. Benim destekçilerim sadece değerli halkımız oldu kabullenin hazmedin artık. Hazımsızlara zavallılara tek cevabım" diyerek söylentilere tepkisini dile getirdi.İşte Nagihan Karadere'nin çok konuşulan paylaşımı: