Survivor Merve Oflaz tatilde

Magazin - 29 Temmuz 2017 20:01

Arkadaşlarıyla beraber son günlerin popüler tatil yeri olan Yunanistan'a giden Oflaz, çektiği fotoğraflarını da Instagram'da paylaştı.Güzel ve fit fiziğini gözler önüne seren Merve Oflaz'ın fotoğraflarına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.