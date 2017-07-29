Survivor Merve Oflaz tatilde

Survivor'ın eski şampiyonlarından Merve Oflaz tatile çıktı.

Magazin - 29 Temmuz 2017 20:01
Survivor Merve Oflaz tatilde
Arkadaşlarıyla beraber son günlerin popüler tatil yeri olan Yunanistan'a giden Oflaz, çektiği fotoğraflarını da Instagram'da paylaştı.

Güzel ve fit fiziğini gözler önüne seren Merve Oflaz'ın fotoğraflarına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.

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