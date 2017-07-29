Arkadaşlarıyla beraber son günlerin popüler tatil yeri olan Yunanistan'a giden Oflaz, çektiği fotoğraflarını da Instagram'da paylaştı.
Güzel ve fit fiziğini gözler önüne seren Merve Oflaz'ın fotoğraflarına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.
Survivor Merve Oflaz tatilde
Survivor'ın eski şampiyonlarından Merve Oflaz tatile çıktı.Magazin - 29 Temmuz 2017 20:01
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Merve Oflaz, tatil, fotoğraf, paylaşım,
MAGAZİN HABERLERİ
- Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na 56 milyon TL'lik hediye!
- Hande Soral: Ekim'de düğün var
- Aleyna Tilki, 'Sen Olsan Bari'siyle dünyada ilk 10'a girdi!
- Eda Taşpınar özel fotoğrafçı tuttu!
- Şeyma Subaşı ile Aslışah Alkoçlar'ın arası mı açıldı?
- Gülşen'in tarzının fiyatı dudak uçuklattı!
- Asena Atalay tatil için Atina’ya gitti!
- Beren Saat 'Gazino'dan servet kazanacak!
- Ahmet Kural onayı aldı, şimdi Sıla da
- Erkan Petekkaya'nın tatil keyfi!