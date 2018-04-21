Sürpriz yakınlaşma!
Geçen haftalarda işadamı Saadettin Saran ile anılan Defne Samyeli'nin bu hafta Cem Yılmaz ile yakınlaştığı iddia ediliyor.
Magazin - 21.04.2018 12:58
Önceki gecce Defne Samyeli, İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Samyeli'nin sahne aldığı mekanda Cem Yılmaz ile yakınlaşıp görüşmeye başlandığı söyleniyor.
Defne Samyeli ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor?
İsimler aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladılar.
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