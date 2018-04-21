Sürpriz yakınlaşma!

Magazin - 21.04.2018 12:58

Defne Samyeli ile Sadettin Saran aşk mı yaşıyor?

Önceki gecce Defne Samyeli, İstanbul'da bir mekanda sahne aldı. Samyeli'nin sahne aldığı mekanda Cem Yılmaz ile yakınlaşıp görüşmeye başlandığı söyleniyor.İsimler aşk dedikodularına karışan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye başladılar.