Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile 'Şevkat Yerimdar'ın güzel Başak Parlak yeni bir aşka yelken açtı. İkili önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir kafede buluştu. Çıkışta karşısında magazin muhabirlerini gören çiftte Alp Navruz şu açıklamayı yaptı:
"Birbirimizi tanıma aşamasındayız. İlişkimiz henüz çok yeni."
Sürpriz aşk! Yakalandılar!
Başak Parlak ile Alp Navruz, yeni bir aşka yelken açtı.Magazin - 11.12.2017 10:07
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