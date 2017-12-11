Sürpriz aşk! Yakalandılar!

Magazin - 11.12.2017 10:07

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol alan Alp Navruz ile 'Şevkat Yerimdar'ın güzel Başak Parlak yeni bir aşka yelken açtı. İkili önceki gün Nişantaşı'nda bulunan bir kafede buluştu. Çıkışta karşısında magazin muhabirlerini gören çiftte Alp Navruz şu açıklamayı yaptı:"Birbirimizi tanıma aşamasındayız. İlişkimiz henüz çok yeni."