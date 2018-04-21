Süper Lig'de şampiyonluğu getirecek!

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta şampiyonu belirliyor.

Spor - 21.04.2018 16:11

Süper Lig'de son 10 yılda 29. haftaya lider giren takım 4 sezon hariç şampiyon olurken, Galatasaray son 5 haftaya lider girdiğinden beri zirveyi kaptırmıyor.



Son 10 sezonda, 2 kez son 5 haftaya lider giren Galatasaray sezonları şampiyon olarak bitirdi. Ayrıca Galatasaray 2 kez de şampiyonluğu, 29.haftaya lider giren rakiplerinin elinden kaptı.

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