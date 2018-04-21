Süper Lig'de son 10 yılda 29. haftaya lider giren takım 4 sezon hariç şampiyon olurken, Galatasaray son 5 haftaya lider girdiğinden beri zirveyi kaptırmıyor.
Son 10 sezonda, 2 kez son 5 haftaya lider giren Galatasaray sezonları şampiyon olarak bitirdi. Ayrıca Galatasaray 2 kez de şampiyonluğu, 29.haftaya lider giren rakiplerinin elinden kaptı.
Süper Lig'de şampiyonluğu getirecek!
Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta şampiyonu belirliyor.Spor - 21.04.2018 16:11
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Fatih Terim, Galatasaray, Spor Toto, Süper Lig
YORUMLAR
Bunlarda ilginizi çekebilir:
SPOR HABERLERİ
- Sarı-Lacivertliler rötar yaptı!
- Vakıfbank pes etmedi!
- Aziz Yıldırım'dan Şenol Güneş'e sert sözler!
- FB-BJK derbisinde skandal olay!
- Şenol Güneş'i yaralayan saldırganın ilk ifadesi... 'Gaza geldim'
- Ünlü isimler de tepkili!
- VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA: 1-3
- Derbi yarıda kaldı! Maç tatil edildi!
- Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi!
- Fenerbahçe, Baskonia'yı mağlup etti!