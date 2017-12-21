17'nci haftada Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle;
YARIN
20.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar
23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek
16.30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır
19.30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 ARALIK PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
16.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
19.39 Galatasaray - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
25 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya
DHA
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.Futbol - 21.12.2017 20:06
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