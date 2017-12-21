Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Futbol - 21.12.2017 20:06
Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı
17'nci haftada Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle;

YARIN
20.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

23 ARALIK CUMARTESİ
14.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 ARALIK PAZAR
14.00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.39 Galatasaray - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

25 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya


DHA
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