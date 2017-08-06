Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a kupayı getiren golleri, 33. dakikada Traore ve 90+1'de Skubi penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlıların tek sayısı ise 78'dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Bu sonuçla Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmeye hak kazandı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor
Süper Kupa Finali'nde Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la, Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Atiker Konyaspor kupanın sahibi oldu.Futbol - 06 Ağustos 2017 22:47
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