Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor

Süper Kupa Finali'nde Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'la, Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Maçı 2-1 kazanan Atiker Konyaspor kupanın sahibi oldu.

Futbol - 06 Ağustos 2017 22:47
Süper Kupa'nın sahibi Konyaspor
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan maçta Atiker Konyaspor'a kupayı getiren golleri, 33. dakikada Traore ve 90+1'de Skubi penaltıdan kaydetti. Siyah beyazlıların tek sayısı ise 78'dakikada Cenk Tosun'dan geldi.
Bu sonuçla Atiker Konyaspor, Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürmeye hak kazandı.


Kaynak: hurriyet.com.tr
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Bağlantılar: Konyaspor, Beşiktaş

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