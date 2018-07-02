Süper Baba'nın Alim'İ Eray Demirkol evlendi!

Magazin - 02.07.2018 14:23

Bir döneme damga vuran efsane dizi 'Süper Baba'nın Alim'i Eray Demirkol evlendi. Oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı Gamze Akyel ile dünya evine girdi. Eray Demirkol dün gerçekleşen aile dostları ve yakın arkadaşlarının katıldığı düğün töreninden kareleri sosyal medyada 'Biz evlendik' notuyla paylaştı.İşte o kareler: