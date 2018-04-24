Caner Erkin ve Şükran Ovalı büyük bir heyecanla doğacak bebeklerini bekliyorlar. İkinci kez baba olacak olan Caner Erkin, Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı.
Güzel oyuncu Şükran Ovalı eşine Instagram hesabından Beşiktaşlı futbolcunun fotoğrafını, "Geçmiş olsun fişeğim. Sen güçlüsün, neler atlattın. Bu da geçer!" notuyla paylaşarak moral verdi.
İşte Şükran Ovalı'nın o paylaşımı:
Şükran Ovalı'dan eşine moral!
Beşiktaşlı Caner Erkin, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı. Erkin'e 2017 yılında nikah masasına oturduğu Şükran Ovalı'dan moral geldi.Magazin - 25.04.2018 07:00
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