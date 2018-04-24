Şükran Ovalı'dan eşine moral!

Magazin - 25.04.2018 07:00

Caner Erkin ve Şükran Ovalı büyük bir heyecanla doğacak bebeklerini bekliyorlar. İkinci kez baba olacak olan Caner Erkin, Beşiktaş - Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlandı.Güzel oyuncu Şükran Ovalı eşine Instagram hesabından Beşiktaşlı futbolcunun fotoğrafını, "Geçmiş olsun fişeğim. Sen güçlüsün, neler atlattın. Bu da geçer!" notuyla paylaşarak moral verdi.