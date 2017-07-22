Şükran Ovalı yayınladı, Caner Erkin sansürledi!

Magazin - 23.07.2017 03:42

Bu yılın başında Roma’da 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine giren Şükran Ovalı ve Caner Erkin yoğunlukları yüzünden tatil yapma fırsatı bulamamıştı.Ligin bitmesinin ardından geride bıraktığımız ay eşi Şükran Ovalı ile birlikte tatile çıkan Caner Erkin Ibiza’da yaptıkları tatilden kareler de paylaşmıştı.Çift birbirlerinin sosyal medya hesaplarından geçirdikleri keyifli vakitlere dair paylaşımlarda bulunmaya devam ederken fotoğrafları paylaşma şekilleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.Farklı zamanlarda aynı fotoğrafları paylaşan çiftten Caner Erkin fotoğrafın büyük bir kısmını keserek paylaştı.Şükran Ovalı ise fotoğrafın tamamını takipçileriyle paylaştı.Kaynak:haberturk.com