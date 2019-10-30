Süheyl-Behzat Uygur'un oyunu ‘Süt Kardeşler’ gün sayıyor!

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın öyküsünden Sadık Şendil’in sinema için senaryolaştırdığı efsane film “Süt Kardeşler”, tiyatro oyunu olarak seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.‘Süt Kardeşler’i yeniden tiyatro izleyicisiyle buluşturmak için çalışmalara başlayan Süheyl & Behzat Uygur, oyunda rol alan ünlü oyuncu Emine Ün ile prova öncesi objektiflere yansıdı.Oyunun prova çalışmalarına bir süre ara veren Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Emine Ün ve tüm oyuncu kadrosu, Tyemek yiyip sohbet ederek dinlendikten sonra kaldıkları yerden provaya geçtiler.Nejat Uygur Tiyatrosu’nda birçok oyunda yer almalarının ardından 1991 yılında 1996 yılında da Süheyl & Behzat Uygur Tiyatrosu’nu kuran Uygur kardeşler, sağlıkları el verdiği sürece tiyatro sahnelerine asla veda etmeyeceklerini söylediler. ‘Süt Kardeşler’, Kasım ayının sonunda seyirci karşısına çıkacak.