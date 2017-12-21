Su terapisi ile güzelleşin!

Kış aylarında yaza oranla yıkanmak bazen zulüm gibi gelebiliyor. Havalar soğudukça ve insan daha çok üşüdükçe suya girmeye korkuyor. Ancak bazen de insanı sıcak sudan başka hiçbir şey ısıtmıyor. Tıpkı sıcak bir çay gibi… Yıkanmak deyince akla ilk gelen; temizlenmek lakin yıkanmanın insan vücuduna çok da yararları var. Yani sağlık açısından da çokça önem taşıyor. Ve yanı sıra duş alarak güzelleştiğini kim inkar edebilir ki.

Güzellik - 21.12.2017 17:08

İşte size duş almakla gelen, doping veren enerjinin altında yatanlar. Uyarılan bağışıklık sistemi sayesinde vücut direnci artıyor ve kişi daha sağlıklı, zinde ve temiz hissettiğinden psikolojisi anında bir kat daha iyi oluyor. Su ile gerçekleşen terapileri bilmediğinizi söylemeyiniz. İnsanı dingileştiren ve iyi hissetmesine sebep olan suyun huzur ve mutlulukla bir bağlantısı olmalı.



Kronik yorgunluk gibi durumları önleyici ya da bu durumlarda vücut fonksiyonlarını destekleyici etkisi var. Kişi eğer grip başlangıcında ılık bir duş alırsa hastalığın etkilerini bir nebze de olsun önleyebiliyor.



Ruhsal olarak bitkin hissediyorsanız canlanmak için yapabileceğiniz en iyi şey duş almak. 20 dakikalık bir banyo ile dinlenmeniz hem ağrılarınızı azaltır, hem de yorgunluğun getirdiği laktik asitin hücrelerden arınmasını sağlar. Uyuyamadığınız zamanlarda ise uyumanızı kolaylaştırır. Sabahları yapılan banyo on dakika, akşamları yapılan ise yirmi dakika olmalıdır. Banyonun süresi önemlidir. Sabah yapılan kısa banyo vücut direncini arttırırken akşam yapılan uzun banyo sizi yorar ve mahmurlaşmanızı sağlayarak kolay uykuya dalmanıza yardım olur.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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