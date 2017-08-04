Stüdyoda film-klip karışıklığı!

Ferhat Göçer'in yeni klibinin çekimleriyle Cem Yılmaz'ın yeni filminin aynı yerde çekilmesi karışıklığa yol açtı.

Magazin - 05 Ağustos 2017 05:00
Stüdyoda film-klip karışıklığı!
Şarkıcı Ferhat Göçer, yeni klibinin çekiminde büyük aksilik yaşadı. Komedyen Cem Yılmaz’ın ekibinin müdahalesi, ilk çekimin çöpe gitmesine ve klibin ikinci kez çekilmesine yol açtı.

STÜDYODA KARIŞIKLIK
Ferhat Göçer, Sezen Aksu şarkısı “Yaz Bitmeden”i yeni versiyonuyla beğeniye sundu. Şarkının klibi Ümraniye Platoları’nda çekildi. Ancak aynı stüdyoda Cem Yılmaz’ın “Arif v 216” filminin çekimlerinin devam etmesi, ciddi bir karışıklığa yol açtı.

LÜTFEN O GÖRÜNTÜLERİ SİLİN
Klip tamamlanmak üzereyken, film ekibi “Arif v 216” için hazırlanan mekanların görüntülerinin çekime karıştığını fark etti.

Yönetmen Hasan Kuyucu’dan görüntülerin silinmesi rica edildi. Göçer ve Kuyucu da ekibin ricasını geri çevirmedi.

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