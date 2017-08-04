Şarkıcı Ferhat Göçer, yeni klibinin çekiminde büyük aksilik yaşadı. Komedyen Cem Yılmaz’ın ekibinin müdahalesi, ilk çekimin çöpe gitmesine ve klibin ikinci kez çekilmesine yol açtı.
STÜDYODA KARIŞIKLIK
Ferhat Göçer, Sezen Aksu şarkısı “Yaz Bitmeden”i yeni versiyonuyla beğeniye sundu. Şarkının klibi Ümraniye Platoları’nda çekildi. Ancak aynı stüdyoda Cem Yılmaz’ın “Arif v 216” filminin çekimlerinin devam etmesi, ciddi bir karışıklığa yol açtı.
LÜTFEN O GÖRÜNTÜLERİ SİLİN
Klip tamamlanmak üzereyken, film ekibi “Arif v 216” için hazırlanan mekanların görüntülerinin çekime karıştığını fark etti.
Yönetmen Hasan Kuyucu’dan görüntülerin silinmesi rica edildi. Göçer ve Kuyucu da ekibin ricasını geri çevirmedi.
Stüdyoda film-klip karışıklığı!
Ferhat Göçer'in yeni klibinin çekimleriyle Cem Yılmaz'ın yeni filminin aynı yerde çekilmesi karışıklığa yol açtı.Magazin - 05 Ağustos 2017 05:00
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Ferhat Göçer, Cem Yılmaz, Arif V 216
MAGAZİN HABERLERİ
- Murat Yıldırım böyle bahşiş dağıttı!
- Rita Ora üstsüz fena yakalandı...
- Öykü Karayel, izin gününü alışverişe ayırdı!
- Tolgahan Sayışman, su altında oyunculuk eğitimi aldı!
- Söz dizisinde beklenmedik ayrılık!
- Asena Tuğal, okul dergisine poz verdi!
- Merve Boluğur imaj değiştirdi
- Büşra Pekin'i görenler inanamıyor!
- Deniz Seki konsere böyle hazırlanıyor!
- Hande Soral'a Bensu'dan yanıt gecikmedi!