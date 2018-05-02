Stres vücudunuzu nasıl etkiliyor?

Stres, vücudun bazı bölgelerini olumsuz etkileyebiliyor.

Sağlık - 02.05.2018 12:44

Gün içerisinde, günlük koşuşturma nedeniyle strese maruz kalıyoruz. Ancak bu durum vücudumuzda bazı bölgelerini olumsuz etkileyebiliyor.



Göz:



Stres, göz kapaklarını açıp kapatmaya yarayan küçük bir kas grubunu tetiklemektedir. Gözlerinizde yorgunluk varsa aynı zamanda ağrı ile karşılaşıyorsanız nedeni uzun süre bilgisayara bakmanızdan kaynaklanabilir. Telefon ve bilgisayar ekranına sürekli bakmak ise gerginliğe neden olur. Araştırmalara göre stres yaşayan insanların göz kuruluğu yaşama ihtimalleri daha yüksek.



Omuzlar:



İş yerinde, gündelik hayatımızda istemeden omuzlarımızı kasarız. Japonya'da yapılan bir çalışmaya göre gerginlik yaşamak omuz ağrısına sebep oluyor.



Çene:



Stres, gün içerisinde istem dışı ortaya çıkan diş sıkma veya gıcırdatma hareketi dişlere hasar verdiği gibi çene eklemine de ciddi zararlar verir. Uyku esnasında dişlerinizi sıkıyorsanız gece koruyucularını kullanıp kullanmamanız gerektiğini diş hekiminize danışmanız gerekmektedir.



Kalça:



Gün içerisinde kalça açma hareketleri yaparak kalçaların taşıdığı gerginliğin azalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu gerginlik günlük hayatımızda yaşadığımız stres, sürekli oturma ya da yaptığımız egzersizlerden kaynaklanan kasılmalar olabilir.

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