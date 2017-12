Stres ile baş etmenin kolay yolları!

Özellikle pazartesi sendromu diye bilinen bir sendrom vardır ki, aslında öyle bir şey yoktur. Stres bazen kalıcı olarak insanın üzerine yapışan hastalık gibi bir illettir.

Geçmesi için çabaya girilmediği taktirde zamanla sinirleri laçkalaştırıp depresyona girme sebebi bile yaratır. Yoğun iş temposu, günlük hayatın getirileri, negatif enerjili insanlar, beklentileri bitmeyen çevre bu stresi acımasızca tetikler. İnsan olarak kendi dertlerimizle baş etmeye çalışmadığımız sürece kimse de çıkıp bu yaralarımıza ilaç olmaz. O halde kendinizin doktoru olmak asli görevimizdir. İşte size stresten kilometrelerce uzağa kaçmak için yapmanız gerekenler.



Araştırmacılar erken kalkan insanların geç kalkanlara oranla daha stresli olduklarını saptamışlar. Erken kalkan insan kendini daha işe yarar hissederek, günün ortasına gelinceye kadar birçok işini bitirmiş ya da hafifletmişken, geç kalkanlar üzerlerine çöken ağırlığı atamazlar. Bu ağırlık akabinde bir tembellik getirir ve bir türlü bitirmeleri ya da yerine getirmeleri gereken işi bitiremezler. E hal böyle olunca stresten kaçmayı bırakın onun zehirli kollarına atılmaktan kurtulamazlar.



Güne sinirlenmeden başlamak için bir diğer öneri de gündüz yapılacak işleri gecceden yoluna koymanız olacaktır. Ne giyeceğiniz, ne yapacağınız, çocuklarınızın giysileri, yapılacak dersler, yarın yemekte ne pişirileceği, yarın yapılacak işler için gecceden yapılan bir ön hazırlık hem rahat bir uyku çekmenizi, hem de sabahında güne sinirli başlamamanızı sağlayacaktır.



Giyim tarzınız stresinizi en çok tetikleyen şeylerden biridir. Bu yüzden giydiğiniz şeyleri seviyor olmanıza ve içinde rahat edebileceğiniz giysiler seçmenize özen gösterin. İnsanın dış görünüşü de stresi arttırır. İhmal etmediğiniz kişisel bakımlarınız ve takip ettiğiniz rahat moda tarzınızla hem kendinizi daha özgüvenli hissedecek hem de stresi yanınıza asla yaklaştırmamış olacaksınız.



Yapacaklarınızı unutuyorsanız, bir ajanda ya da bir not defterinden yardım alın. Yazmak insanı her türlü rahatlattığına göre, yapacağınız şeyleri de her akşam listelediğinizde hem unutmamış olursunuz, hem de her işi bitirip üstünü çizdiğinizde hanenize bir puan rahatlık ve mutluluk kazandırırsınız.



Zamanınızı iyi ve doğru planlayın. Keyfinize hizmet eden boş şeylerden kaçınıp daha yararlı işlere zaman ayırdığınızda asla sıkışmak gibi bir derdiniz olmayacaktır. Temiz bir ev, düzenli bir hayat, kendisine bakan kişi, kolay kolay stres olmaz. Programlı olmak hayatınızı kolaylaştırır.



Sağlıklı beslenememek de stres yaratan bir başka etkendir. Bu yüzden yediklerinize ve içtiklerinize mutlaka dikkat etmelisiniz. Ve günlük vitamin ihtiyacınızı en az bir meyve tüketerek mutlaka karşılamalısınız. Doymuş bir vücut stresi kabul etmez ancak yanlış dietler ve aç bir mide insanın en büyük stres ve depresyon kaynağıdır. Yaptığı işlerde de başarılı olması beklenemez. Bu yüzden güne kahvaltı ile başlamak sizi gözü yemekte bir insan yerine, gözü işte bir insan yapacaktır.



Sabah kalktığınızda sadece beş dakikanızı egzersiz yapmaya ayırdığınızda bütün gece kasılan organlarınızı açmış ve vücudunuza derin nefes aldırmış olacağınızdan dinamiğiniz artacaktır. Dinamik insanlar daha az stresli ve daha çok coşkulu olurlar.



Son olarak her şeyde mükemmellik aramayın. Hayatta hiçbir şey mükemmel değildir. Yetebilmek için çabalamayın çünkü yetebilmek de kolay bir iş değildir. Bu yüzden rahat olun. Kendinizi mükemmel işler çıkaracağım diye gereksiz streslere sokmazsanız, zaten mükemmel işler çıkarırsınız. Mutlu ve stresten uzak bir haftanız olsun.





